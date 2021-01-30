Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: EczacıbaşıHakemler: Erdal Akıncı, Metin KorkutEczacıbaşı VitrA: Hande Baladin, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, (Simge Şebnem Aköz, Merve Atlıer, Saliha Şahin, Mirkovic, Fatma Yıldırım)Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz...
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut
Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladin, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, (Simge Şebnem Aköz, Merve Atlıer, Saliha Şahin, Mirkovic, Fatma Yıldırım)
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Selin Hazal Arifoğlu, (Gizem Güresen, İlkin Aydın, Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç, Sezen Keşkekoğlu, Beren Yelişırmak)
Setler: 23-25, 19-25, 25-20, 29-27, 16-14
Süre: 145 dakika (30, 31, 27, 36, 21)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul