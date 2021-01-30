Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

30.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:24
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: EczacıbaşıHakemler: Erdal Akıncı, Metin KorkutEczacıbaşı VitrA: Hande Baladin, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, (Simge Şebnem Aköz, Merve Atlıer, Saliha Şahin, Mirkovic, Fatma Yıldırım)Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut

Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladin, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, (Simge Şebnem Aköz, Merve Atlıer, Saliha Şahin, Mirkovic, Fatma Yıldırım)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Selin Hazal Arifoğlu, (Gizem Güresen, İlkin Aydın, Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç, Sezen Keşkekoğlu, Beren Yelişırmak)

Setler: 23-25, 19-25, 25-20, 29-27, 16-14

Süre: 145 dakika (30, 31, 27, 36, 21)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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