Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Selçuk Görmen, Aylin TurnaoğluBeşiktaş: Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan (Adlin Kaymaz, Tuana Öztürk, Deniz Hakyemez, Erçe Su Kasapoğlu)İlbank: Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Yağmur...
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Selçuk Görmen, Aylin Turnaoğlu
Beşiktaş: Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan (Adlin Kaymaz, Tuana Öztürk, Deniz Hakyemez, Erçe Su Kasapoğlu)
İlbank: Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Birgül Parlak, Jack, Mori (Ceren Önal, Tuğçe Öcal, Melda Güler, Eylül Karadaş)
Setler: 18-25, 23-25, 22-25
Süre: 74 dakika (22, 27, 25)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasının açılış maçında İlbank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan