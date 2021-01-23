Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

23.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:22
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Recep Karakoç, Aylin TurnaoğluVakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Tuğba Şenoğlu, Melis Gürkaynak, Guimaraes)Beşiktaş: Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray...

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Recep Karakoç, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Tuğba Şenoğlu, Melis Gürkaynak, Guimaraes)

Beşiktaş: Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Adlin Kaymaz)

Setler: 25-16, 25-14, 25-12

Süre: 63 dakika (19, 24, 20)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla VakıfBank, 24. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Beşiktaş ise 24. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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