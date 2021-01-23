Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

23.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:43
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Şehit Halil İbrahim EriçHakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan KayışoğluÇan Gençlik Kalespor: Elif Boran, Braga, Souza, Nur Sena Kasap, Hande Naz Şimşek, Simay Gazi (Dilara Bağcı, Dilan Yaşar)Sarıyer Belediyespor: Rigdon, İrem Çor, Merve İkbal Albayrak, Abdulazimova, Dilara Bilge, Bashnakova...

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu

Çan Gençlik Kalespor: Elif Boran, Braga, Souza, Nur Sena Kasap, Hande Naz Şimşek, Simay Gazi (Dilara Bağcı, Dilan Yaşar)

Sarıyer Belediyespor: Rigdon, İrem Çor, Merve İkbal Albayrak, Abdulazimova, Dilara Bilge, Bashnakova (Gizem Çerağ Düzeltir, Şeyma Nur Akbulut, Yaren Hatipoğlu, Çağla Erdem Rızvanoğlu, Sinem Bayazıt, Strumilo)

Setler: 25-23, 27-25, 25-22

Süre: 85 dakika (27, 31, 27)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Çan Gençlik Kalespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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