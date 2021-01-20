Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

20.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:40
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Akif AltınGalatasaray HDI Sigorta: Ryhkliuk, İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu (Gizem Güreşen, Derya Çayırgan, Sezen Keşkekoğlu, Güldeniz Önal, Beren Yeşilırmak)Sistem9 Yeşilyurt: Derya...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Akif Altın

Galatasaray HDI Sigorta: Ryhkliuk, İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu (Gizem Güreşen, Derya Çayırgan, Sezen Keşkekoğlu, Güldeniz Önal, Beren Yeşilırmak)

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Bihter Dumanoğlu, Burcu Yönder, Derya Güç, Ece Şanlı Hocaoğlu, Aybüke Tuna Çetinay)

Setler: 25-23, 25-16, 18-25, 14-25, 15-13

Süre: 116 dakika (27, 23, 24, 23, 19)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. hafta erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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