Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

20.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:31
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: EczacıbaşıHakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet GülEczacıbaşı VitrA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Elif Şahin (Simge Şebnem Aköz, Yasemin Güveli, Mirkovic, Fatma Yıldırım, Hande Baladın)Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Rigdon, İkbal Merve Albayrak, Çağla Erdem,...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Elif Şahin (Simge Şebnem Aköz, Yasemin Güveli, Mirkovic, Fatma Yıldırım, Hande Baladın)

Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Rigdon, İkbal Merve Albayrak, Çağla Erdem, Bashnakova, Abdülazimova (Şeyma Nur Akbulut, Sinem Bayazıt, Strumilo, Yaren Hatipoğlu, Dilara Bilge)

Setler: 23-25, 25-19, 25-15, 17-25, 15-8

Süre: 122 dakika (28, 27, 24, 25, 18)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasından ertelenen karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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