Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

17.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:44
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ebru Kaya, Serap KukaSistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Burcu Yönder, İrem Nilşat Kaya, Derya Güç, Ece Hocaoğlu Şanlı, Zeynep Sude Demirel, Aybüke Çetinay)PTT: Mejia, Su Zent,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Serap Kuka

Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Burcu Yönder, İrem Nilşat Kaya, Derya Güç, Ece Hocaoğlu Şanlı, Zeynep Sude Demirel, Aybüke Çetinay)

PTT: Mejia, Su Zent, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, Ece Morova (Simay Kurt, Dilşad Nur Kavas, Ceyda Aktaş, Merve Tanyel, Bahar Akbay)

Setler: 28-30, 25-20, 18-25, 25-18, 13-15

Süre: 139 dakika (35, 30, 29, 25, 20)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasından ertelenen karşılaşmada PTT, deplasmanda Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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