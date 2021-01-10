Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

10.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:12
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Tuncay Sevim, Selçuk GörmenBeşiktaş: Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Göknur Silen)Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Göknur Silen)

Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Duru Aksu, Burcu Yönder, İrem Nilşat Kaya, Ece Hocaoğlu Şanlı)

Setler: 21-25, 13-25, 18-25

Süre: 26, 21, 25 (72 dakika)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 23. mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş'ın, normal sezonun bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Sistem9 Yeşilyurt ise 11. galibiyetini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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