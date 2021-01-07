Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

07.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:10
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Caner Çildir, Aylin TurnaoğluFenerbahçe Opet: Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Lila Şengün, Cansu Çetin, Gülce Güçtekin, Beliz Başkır, İpar Özay Kurt, Ceren Kestirengöz)İlbank: Birgül Parlak,...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe Opet: Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Lila Şengün, Cansu Çetin, Gülce Güçtekin, Beliz Başkır, İpar Özay Kurt, Ceren Kestirengöz)

İlbank: Birgül Parlak, Ceyda Durukan, Yağmur Karaoğlu, Ezgi Arslan, Jack, Mori (Eylül Karadaş, Yaprak Erkek, Ceren Önal, Yasemin Özel, Ceren Karagöl, Melda Gürel, Tuğçe Öcal)

Setler: 25-17, 25-18, 25-13

Süre: 71 dakika (23, 26, 22)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 12. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Opet, İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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