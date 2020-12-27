Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

27.12.2020 20:27 | Son Güncelleme: 27.12.2020 20:30
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: EczacıbaşıHakemler: Selçuk Görmen, Akif AltınEczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Saliha Şahin, Merve Atlıer, Melis Durul, Fatma Yıldırım, Yasemin Güveli (Melisa Memiş)Beşiktaş: Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu,...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Selçuk Görmen, Akif Altın

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Saliha Şahin, Merve Atlıer, Melis Durul, Fatma Yıldırım, Yasemin Güveli (Melisa Memiş)

Beşiktaş: Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Göknur Silen)

Setler: 25-14, 25-14, 25-22

Süre: 77 dakika (22, 24, 31)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 20:30:35. #1.15#
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