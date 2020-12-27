Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Şehit Halil İbrahim EriçHakemler: Ramazan Demiröz, Mehmet TopalÇan Gençlik Kalespor: Elif Boran, Braga, Emine Arıcı, Souza, Hande Naz Şimşek, Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Dilara Bağcı, Dilan Yaşar, Simay Gazi)Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç,...
Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç
Hakemler: Ramazan Demiröz, Mehmet Topal
Çan Gençlik Kalespor: Elif Boran, Braga, Emine Arıcı, Souza, Hande Naz Şimşek, Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Dilara Bağcı, Dilan Yaşar, Simay Gazi)
Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Arzum Tezcan, Hümay Topaloğlu, Gorrel, Dilara Yeşil)
Setler: 22-25, 25-21, 19-25, 25-17, 15-6
Süre: 133 dakika (33, 28, 29, 25, 18)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. hafta erteleme müsabakasında Çan Gençlik Kalespor, sahasında Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay