Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: BaşkentHakemler: Erkan Sarı, Ali Sarıkuzuİlbank: Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Ezgi Arslan, Jack, Mori (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Melde Güler, Ceren Çınar)Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Simge Şebnem Akgöz,...
Salon: Başkent
Hakemler: Erkan Sarı, Ali Sarıkuzu
İlbank: Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Ezgi Arslan, Jack, Mori (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Melde Güler, Ceren Çınar)
Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Simge Şebnem Akgöz, Melisa Memiş, Merve Atlıer)
Setler: 14-25, 22-25, 20-25
Süre: 77 dakika (23, 27, 27)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasından ertelenen maçta Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki