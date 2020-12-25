Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

25.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:49
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Erkan Sarı, Ali Sarıkuzuİlbank: Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Ezgi Arslan, Jack, Mori (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Melde Güler, Ceren Çınar)Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Simge Şebnem Akgöz,...

Salon: Başkent

Hakemler: Erkan Sarı, Ali Sarıkuzu

İlbank: Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Ezgi Arslan, Jack, Mori (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Melde Güler, Ceren Çınar)

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Simge Şebnem Akgöz, Melisa Memiş, Merve Atlıer)

Setler: 14-25, 22-25, 20-25

Süre: 77 dakika (23, 27, 27)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasından ertelenen maçta Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 15:51:49. #1.14#
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