Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

24.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:30
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Sadettin Kıral, İbrahim AcarBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Zekiye Ünal, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur Turan, Dilara Elmacıoğlu, Ceren Erdinç, Açelya Özman, (Nazlı Polat, Bade Keskin)Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Aslı Tecimer, Merve Nezir, Sıla Özyürek,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Sadettin Kıral, İbrahim Acar

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Zekiye Ünal, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur Turan, Dilara Elmacıoğlu, Ceren Erdinç, Açelya Özman, (Nazlı Polat, Bade Keskin)

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Aslı Tecimer, Merve Nezir, Sıla Özyürek, Buse Ünal, Merve Tanıl (Deniz Emrelli, Yasemin Yıldırım, Maglio)

Setler: 19-25, 15-25, 13-25

Süre: 23, 24, 20 (67 dakika)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta erteleme müsabakasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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