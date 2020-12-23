Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

23.12.2020 20:15 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:18
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Taner Çıldır, Nazire Aylin TurnaoğluTürk Hava Yolları: Carlini, Polen Ünver, Hanife Nur Özaydınlı, Santana, Büşra Şahin, Lynn (Berin Yıldırım, Ada Germen, Nursevil Gökbudak Aydınlar)Beşiktaş: Ezgi Derin Taşdemir, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik, Rida...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Taner Çıldır, Nazire Aylin Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Carlini, Polen Ünver, Hanife Nur Özaydınlı, Santana, Büşra Şahin, Lynn (Berin Yıldırım, Ada Germen, Nursevil Gökbudak Aydınlar)

Beşiktaş: Ezgi Derin Taşdemir, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Seray Altay, Bengisu Aygün (Deniz Hakyemez, Erce Kasapoğlu, Adlin Kaymaz)

Setler: 25-18, 25-12, 25-9

Süre: 69 dakika (26, 22, 21)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta erteleme maçında Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 20:20:34. #1.15#
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