Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Taner Çıldır, Nazire Aylin TurnaoğluTürk Hava Yolları: Carlini, Polen Ünver, Hanife Nur Özaydınlı, Santana, Büşra Şahin, Lynn (Berin Yıldırım, Ada Germen, Nursevil Gökbudak Aydınlar)Beşiktaş: Ezgi Derin Taşdemir, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik, Rida...
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Taner Çıldır, Nazire Aylin Turnaoğlu
Türk Hava Yolları: Carlini, Polen Ünver, Hanife Nur Özaydınlı, Santana, Büşra Şahin, Lynn (Berin Yıldırım, Ada Germen, Nursevil Gökbudak Aydınlar)
Beşiktaş: Ezgi Derin Taşdemir, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Seray Altay, Bengisu Aygün (Deniz Hakyemez, Erce Kasapoğlu, Adlin Kaymaz)
Setler: 25-18, 25-12, 25-9
Süre: 69 dakika (26, 22, 21)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta erteleme maçında Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür