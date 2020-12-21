Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

21.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:02
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: EczacıbaşıHakemler: Erol Akbulut, Mehmet TopalEczacıbaşı VitrA: Yasemin Güveli, Boskovic, Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Hande Baladın (Simge Aköz, Saliha Şahin, Thompson)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Grothues, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Vasilantonaki,...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal

Eczacıbaşı VitrA: Yasemin Güveli, Boskovic, Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Hande Baladın (Simge Aköz, Saliha Şahin, Thompson)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Grothues, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Vasilantonaki, Hande Korkut (Eylül Akarçeşme, Pınar Atasever, Berra Eren, Ecem Alıcı, Ezgi Bektaş)

Setler: 27-25, 19-25, 25-21, 25-27, 15-10

Süre: 32, 28, 29, 35, 16 (140 dakika)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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