Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

20.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 20.12.2020 19:14
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Seçkin Yener, Metin KorkutSistem9 Yeşilyurt: Cross, Buket Gülübay, Carutasu, Scuka, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak (Burcu Yönder, Derya Güç, Ece Hocaoğlu Şanlı, Bihter Dumanoğlu, Aybuke Çetinay Tuna)VakıfBank: Canzu Özbay, Kübra Çalışkan, Melis...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Metin Korkut

Sistem9 Yeşilyurt: Cross, Buket Gülübay, Carutasu, Scuka, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak (Burcu Yönder, Derya Güç, Ece Hocaoğlu Şanlı, Bihter Dumanoğlu, Aybuke Çetinay Tuna)

VakıfBank: Canzu Özbay, Kübra Çalışkan, Melis Gürkaynak, Guimaraes, Haak, Hackley (Gizem Örge Güner, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)

Setler: 11-25, 18-25, 23-25

Süre: 76 dakika (19, 29, 28)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında VakıfBank, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 19:14:34. #1.14#
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