Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

20.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 20.12.2020 19:04
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bahçeköy Orman FakültesiHakemler: Ramazan Demiröz, Caner ÇıldırSarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Abdulazimova, Çağla Erdem, Bashnakova, Rigdon, Merve İkbal Albayrak (Şeymanur Akbulut, Sinem Bayazıt, Strumilo, Dilara Bilge, İrem Çor)Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem,...

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Ramazan Demiröz, Caner Çıldır

Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Abdulazimova, Çağla Erdem, Bashnakova, Rigdon, Merve İkbal Albayrak (Şeymanur Akbulut, Sinem Bayazıt, Strumilo, Dilara Bilge, İrem Çor)

Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Victoria, Humay Topaloğlu, Arzum Tezcan)

Setler: 25-21, 25-22, 22-25, 25-23

Süre: 128 dakika (30, 32, 31, 35)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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