Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

17.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:55
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Erhan Alparslan, Ali SarıkuzuPTT: Mejia, Su Zent, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Dilşad Nur Kavas)Sarıyer Belediyespor: Strumilo, Merve İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Rigdon,...

Salon: Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Ali Sarıkuzu

PTT: Mejia, Su Zent, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Dilşad Nur Kavas)

Sarıyer Belediyespor: Strumilo, Merve İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Rigdon, Abdulazimova, Gizem Mısra Aşçı (Sinem Bayazıt, Dilara Bilge, İrem Çor,Bashnakova, Şeyma Nur Akbulut)

Setler: 25-19, 20-25, 25-20, 25-19

Süre: 101 dakika (22, 27, 27, 25)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında PTT, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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