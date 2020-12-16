Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

16.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:54
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, Uğur AteşVakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Rasic, Haak, Guimaraes (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Ayşe Melis Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz)Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye...

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, Uğur Ateş

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Rasic, Haak, Guimaraes (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Ayşe Melis Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Gözde Nur Turan, (Buse Kaygısız, Açelya Ozman)

Setler: 25-11, 25-12, 25-15

Süre: 54 dakika (14, 22, 18)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında VakıfBank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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