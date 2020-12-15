Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

15.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:02
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 İlbank-Kuzeyboru (Başkent)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Nilüfer Belediyespor (Çan Şehit H. İbrahim Eriçi)

16.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Mimar Sinan)

17.30 VakıfBank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (VakıfBank Spor Sarayı)

17 Aralık Perşembe:

13.00 Karayolları-Eczacıbaşı VitrA (Başkent)

15.00 PTT-Sarıyer Belediyespor (Başkent)

Not: Galatasaray HDI Sigorta-Sistem9 Yeşilyurt ve Türk Hava Yolları-Beşiktaş maçları ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 Sistem9 Yeşilyurt: 2
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