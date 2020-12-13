Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

13.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:46
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: EczacıbaşıHakemler: Ebru Kaya, Akif AltınEczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Melisa Memiş, Fatma Yıldırım)Çan Gençlik Kalespor: Souza, Hande Naz Şimşek, Borgo, Braga, Nur Sena Kasap, Sıla Çalışkan (Işıl Öz,...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Kaya, Akif Altın

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Melisa Memiş, Fatma Yıldırım)

Çan Gençlik Kalespor: Souza, Hande Naz Şimşek, Borgo, Braga, Nur Sena Kasap, Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Dilara Bağcı, Elif Boran, Simay Gazi, Dilan Yaşar)

Setler: 25-22, 25-17, 25-20

Süre: 32, 26, 28 (86 dakika)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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