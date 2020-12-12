Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

12.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:16
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Tuncay Sevim, Selçuk GörmenBeşiktaş: Ezgi Dilik, Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan (Erce Kasapoğlu, Derin Ezgi Taşdemir, Adlin Kaymaz)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Ecem Alıcı, Janset...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan (Erce Kasapoğlu, Derin Ezgi Taşdemir, Adlin Kaymaz)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Ecem Alıcı, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Vasilantonaki (Eylül Akarçeşme, Pınar Atasever, Cansu Ayyıldız, Pelin Özkılıçcı)

Setler: 12-25, 18-25, 8-25

Süre: 68 dakika (21, 25, 22)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

İlgili Haberler

Misli.com 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon: 4 Afjet Afyonspor: 1
Misli.com 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon: 4 Afjet Afyonspor: 1
Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 2 - Nilüfer Belediyespor: 3
Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 2 - Nilüfer Belediyespor: 3
Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 Sistem9 Yeşilyurt: 2
Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 Sistem9 Yeşilyurt: 2
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Özdemir Hakan Taşıyan Haluk Bilginer
Spor Falcao Adem Ljajic Burak Yılmaz Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Ateş Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 17:17:36. #1.15#
title