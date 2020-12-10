Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

10.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:02
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzuİlbank: Ezgi Arslan, Jack, Mori, Birgül Parlak, Ceyda Durukan, Mambru (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Yaprak Erkek, Yağmur Karaoğlu, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel, Ceren Karagöl)Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Hande Naz Şimşek, Borgo,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu

İlbank: Ezgi Arslan, Jack, Mori, Birgül Parlak, Ceyda Durukan, Mambru (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Yaprak Erkek, Yağmur Karaoğlu, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel, Ceren Karagöl)

Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Hande Naz Şimşek, Borgo, Braga, Emine Arıcı (Işıl Öz, Dilara Bağcı, Elif Boran, Dilan Yaşar, Simay Gazi)

Setler: 18-25, 25-21, 32-30, 27-25

Süre: 132 dakika (26, 31, 43, 32)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta erteleme maçında İlbank, Çan Gençlik Kalespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:02:40. #1.14#
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