Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Vakıfbank Spor SarayıHakemler: Caner Çıldır, Aylin TurnaoğluVakıfBank: Rasic, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Haak, Guimaraes (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz)Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Bashnakova, Şeyma Nur Akbulut, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever, Merve...
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Caner Çıldır, Aylin Turnaoğlu
VakıfBank: Rasic, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Haak, Guimaraes (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz)
Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Bashnakova, Şeyma Nur Akbulut, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever, Merve İkbal Albayrak (Gizem Düzeltir, Mısra Aşçı, Yaren Hatipoğlu, Dilara Bilge)
Setler: 25-16, 25-18, 25-16
Süre: 66 dakika (20, 25, 21)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. hafta erteleme maçında VakıfBank, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan