Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
23.09.2020 21:45 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:48
Salon: Burhan FelekHakemler: Caner Çildir, Aylin TurnaoğluSistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Sude Demirel)Çan Gençlik Kalespor: Hande Şimşek, Sıla Çalışkan, Souza, Emine Arıcı, Borgo, Braga (Dilara Bağcı, Işıl Öz, Dilan...
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu
Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Sude Demirel)
Çan Gençlik Kalespor: Hande Şimşek, Sıla Çalışkan, Souza, Emine Arıcı, Borgo, Braga (Dilara Bağcı, Işıl Öz, Dilan Yaşar, Elif Boran, Ceylan Arısan, Simay Gazi)
Setler: 25-20, 21-25, 25-16, 25-14
Süre: 108 dakika (28, 27, 28, 25)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, Çan Gençlik Kalespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür