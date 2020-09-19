Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftası sona erdi.
19.09.2020 20:37 | Son Güncelleme: 19.09.2020 20:40
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftası sona erdi.
Galatasaray HDI Sigorta-Sarıyer Belediyespor maçının ertelendiği üçüncü haftada bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Karayolları-Kuzeyboru: 3-1
PTT-Sistem9 Yeşilyurt: 2-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank: 3-0
Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş: 3-0
Çan Gençlik Kale Spor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
Türk Hava Yolları-VakıfBank: 0-3
Kaynak: AA