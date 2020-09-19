Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftası sona erdi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
19.09.2020 20:37 | Son Güncelleme: 19.09.2020 20:40

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftası sona erdi.

Galatasaray HDI Sigorta-Sarıyer Belediyespor maçının ertelendiği üçüncü haftada bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Karayolları-Kuzeyboru: 3-1

PTT-Sistem9 Yeşilyurt: 2-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank: 3-0

Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş: 3-0

Çan Gençlik Kale Spor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

Türk Hava Yolları-VakıfBank: 0-3

Kaynak: AA

AA Editörü - Süha Gür
Süha Gür
AA Editörü
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