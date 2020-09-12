Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftası bir maç dışında tamamlandı.
12.09.2020 21:09 | Son Güncelleme: 12.09.2020 21:13
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftası bir maç dışında tamamlandı.
Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor maçının ertelendiği ilk haftada bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
PTT-Kuzeyboru: 2-3
Fenerbahçe Opet-Beşiktaş: 3-0
Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt: 3-1
Çan Gençlik Kale Spor-İlbank: 3-1
Karayolları-VakıfBank: 0-3
Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
Kaynak: AA