Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftası bir maç dışında tamamlandı.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
12.09.2020 21:09 | Son Güncelleme: 12.09.2020 21:13

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftası bir maç dışında tamamlandı.

Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor maçının ertelendiği ilk haftada bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

PTT-Kuzeyboru: 2-3

Fenerbahçe Opet-Beşiktaş: 3-0

Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt: 3-1

Çan Gençlik Kale Spor-İlbank: 3-1

Karayolları-VakıfBank: 0-3

Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

Kaynak: AA

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