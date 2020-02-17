Voleybol Midi Kızlarımız, 2'de 2 Yaptı
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Voleybol Midi Kızlarımız, 2'de 2 Yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımımız, ligin ikinci haftasında karşılaştığı Yunusemre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

17.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:47
Voleybol Midi Kızlarımız, 2'de 2 Yaptı

Midi Kızlar Liginde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, ligin ikinci haftasında Belediyespor ile karşılaştı.

Müsabaka Çok Amaçlı Salonu'nda oynandı. 25-9, 25-14 ve 25-18'lik setlerle karşılaşmayı kazanan Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, ligde 2'de 2 yaparak grup liderliğini sürdürdü.

Kaynak: Bültenler
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