Voleybol Midi Kızlarımız, 2'de 2 Yaptı
Manisa Büyükşehir Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımımız, ligin ikinci haftasında karşılaştığı Yunusemre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
17.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:47
Midi Kızlar Manisa Voleybol Liginde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, ligin ikinci haftasında Yunusemre Belediyespor ile karşılaştı.
Müsabaka Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynandı. 25-9, 25-14 ve 25-18'lik setlerle karşılaşmayı kazanan Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, ligde 2'de 2 yaparak grup liderliğini sürdürdü.
Kaynak: Bültenler