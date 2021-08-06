Voleybol maçının ardından Güney Kore halkı Türkiye için 'fidan bağış kampanyası' başlattı
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Voleybol maçının ardından Güney Kore halkı Türkiye için 'fidan bağış kampanyası' başlattı

Voleybol maçının ardından Güney Kore halkı Türkiye için 'fidan bağış kampanyası' başlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ANKARA (İHA) – Güney Koreli voleybol taraftarları, Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı ile karşılaşmasının ardından 'yangın' etiketleriyle fidan bağış kampanyası başlattı.

ANKARA (İHA) – Güney Koreli voleybol taraftarları, Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı ile karşılaşmasının ardından 'yangın' etiketleriyle fidan bağış kampanyası başlattı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol takımında da forma giymiş olan Kim Yeon-Kyung'un kaptanlık ettiği Güney Kore Kadınlar Voleybol Takımı, Filenin Sultanları ile karşılaşmasının ardından Türkiye'de orman yangınları çıktığını öğrendi.

Korelilerin orman yangınları fark etmesinin ardından 'Kore takımının adına yangından zarar gören Türkiye'ye bağışta bulunalım' hareketi hızlı bir biçimde yayıldı. Koreli sosyal medya kullanıcıları, "Türkiye'nin yarısı yanıyor. Muhteşem performansları için Türk sporcuları destekleyelim" diyerek 'teamkorea' 'Kimyeongkyung' etiketleriyle bağışta bulunmaya başladı.

'Dikili ağacım var' sitesinden yayımlanan bağışçı listesinde Koreliler bir anda üst sıralara çıktı. Sosyal medya kullanıcıları, 'Kim Yeon-Kyung adına fidan bağışlamaya ne dersiniz? Bence harika bir fikir', 'Beş tane fidan bağışladım bile' 'Türkiye'de yangın çıktığını voleybol maçı izlerken öğrendim' gibi mesajlar yayımladılar. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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