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Voleybol maçını izlemeye gelen kadınlara KADES anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Voleybol maçını izlemeye gelen kadınlara KADES anlatıldı

Bolu'da, polis ekipleri kadın voleybol maçını izlemeye gelen seyircilere KADES kullanımı hakkında bilgilendirici broşür dağıttı.

BOLU (İHA) - Bolu'da, polis ekipleri kadın Voleybol maçını izlemeye gelen seyircilere Kades kullanımı hakkında bilgilendirici broşür dağıttı.

Bolu'da, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı ile Aydın Büyükşehir Belediye Kadın Voleybol takımı müsabakasını izlemeye gelen kadınlara KADES uygulamasını (Kadın Acil Destek Uygulaması) hangi şartlarda ve nasıl kullanacaklarını anlattı. Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz ve ısrarlı takip gibi kötü eylemleri önlemek için yapılan çalışmada bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. - BOLU

Voleybol maçını izlemeye gelen kadınlara KADES anlatıldı

Voleybol maçını izlemeye gelen kadınlara KADES anlatıldı

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