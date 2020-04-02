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Voleybol ligini iptal eden Almanya'da şampiyon çıkmayacak

Almanya Kadınlar 1. Voleybol Ligi takımlarından Allianz Stuttgart'ta forma giyen milli voleybolcu Cansu Aydınoğulları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ligin iptal edildiğini ve bir şampiyon belirlenmeyeceğini söyledi.

02.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:19
Voleybol ligini iptal eden Almanya'da şampiyon çıkmayacak

Almanya Kadınlar 1. Voleybol Ligi takımlarından Allianz Stuttgart'ta forma giyen milli voleybolcu Cansu Aydınoğulları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ligin iptal edildiğini ve bir şampiyon belirlenmeyeceğini söyledi.

Beşiktaş altyapısından yetiştikten sonra siyah-beyazlı takımın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Seramiksan, İdmanocağı ve Çanakkale Belediyespor formaları giyen Cansu, sezon başında son Almanya şampiyonu Allianz Stuttgart'a transfer olmuştu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki pasör, koronavirüs sürecinin Almanya voleyboluna etkisi, Türkiye'ye döndükten sonra geçirdiği süreç ve kariyeri hakkında değerlendirmede bulundu.

Koronavirüs salgınının İtalya'ya göre Almanya'da daha geç görüldüğünü belirten Cansu, "Almanya'da normal sezonun bitmesine 1 maç kalmıştı. O maçı oynadıktan sonra play-off başlayacaktı. Son maçı oynayacağımız söylenmişti ama oynanmadı. Hedefimiz ligde şampiyon olmaktı. Son maçımızı yapacağımız takım bizden 1 puan öndeydi ve şampiyonluktaki rakibimizdi. Son maçta şampiyonun belirleneceği söylendi. Ondan sonra da bir anda karar değişikliğine giderek ligler iptal edildi. Ligleri tamamen bitirdiler. Herhangi bir erteleme olmadı. Bundan sonra bir maç oynanmayacak. Herhangi bir şekilde sezonun şampiyonu olmayacak. Sezonu bitirdiler." diye konuştu.

Ligin iptal edilmesinin ardından Türkiye'ye geldiğini anlatan Cansu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye uçuşların durdurulacağı söylendi. Ben de apar topar bir şekilde ilk uçakla Türkiye'ye döndüm. Almanya'da görüldüğü andan itibaren dışarı çıkmıyordum. Evin ihtiyaçlarını karşılayıp, antrenmandan eve geliyordum. Ben ne kadar dikkat etsem de takım arkadaşlarımın durumunu bilmiyordum. O yüzden Türkiye'ye döndükten sonra 14 gün izole yaşamaya dikkat ettim. Yaklaşık 7 aydır ailemi görmedim, buna rağmen kendilerine bana sarılmamalarını söyledim. Kendi odamda 14 gün yaşadım. Her gün aile hekimi beni arayarak durumumu sordu. Geçtiğimiz pazar günü 14 gün doldu ve herhangi bir semptom görülmedi. Şu anda ailemle aynı ortamı paylaşıyoruz ama aramızdaki mesafeyi korumaya gayret gösteriyoruz."

Koronavirüs nedeniyle "evde kal" çağrısı yapan Cansu Aydınoğulları, "Ben evde kalabildiğim için şanslıyım. Bu şansı olan birçok insan var. Onlardan önce kendileri için, sonra da toplum bilincinde olarak başka insanların sağlığı için evde kalmalarını istiyorum. Evde kalamayan, çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız var. Onların da sosyal mesafeyi korumalarını, doktorların uyarılarını dinlemelerini, tedbirlerini almalarını öneriyorum. Herkes bu ülke için çok değerli. Herkes kendine çok dikkat etsin." şeklinde görüş belirtti.

"Her sporcunun hayali milli formayı giymektir"

Cansu, milli formayı giymenin her oyuncunun hayali olduğunu belirterek, gelecek yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli takımda yer almak için çalıştığını söyledi.

Olimpiyatların ertelenmesinin doğru olduğunu dile getiren Cansu Aydınoğulları, "Olimpiyatlarla ilgili erteleme kararı doğru. Olması gereken buydu. Liglerin ertelenmesi ve bazı yerlerde iptal edilmesi oyuncuların form durumunu etkileyecektir. Bu yüzde ertelenmesi doğru oldu. Olimpiyatlar en üst spor organizasyonu. Her sporcu orada en iyi performansını göstermek ister." değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlı ekibin tarihinde ikinci kez olimpiyat kotası almasının önemli bir başarı olduğunu aktaran Cansu, "Her sporcunun hayali milli formayı giymektir. Ben de birçok kez giydim. Bu çok büyük bir gurur ve çok özel bir his. Milli takımımız, olimpiyatlara katıma hakkı kazanarak çok büyük bir iş başardı. Ben de Almanya'da maçlarımızı kaçırmadan izledim. Onlarla beraber sahada yer almasam da tek yürek oldum. 2021'de olimpiyatlarda yer almak benim de hayalim. Bunun için çalışıyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ondan sonrası da olacaktır diye düşünüyorum." diye konuştu.

Gelecek sezon için Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğinin sorulması üzerine Cansu, "Sözleşmem 1 yıllıktı. Şu an ne olacağını bilmiyorum. Gündemimiz tamamen koronavirüs. Herkes can derdinde. Bu virüsü bir an önce atlatmaya bakıyoruz. Önümüzdeki sene ne olacağını bilmiyorum. Bir an önce şundan kurtulalım, ondan sonrası aydınlık diye düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Voleybol ligini iptal eden Almanya'da şampiyon çıkmayacak

Kaynak: AA

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Voleybol ligini iptal eden Almanya'da şampiyon çıkmayacak
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