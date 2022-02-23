Voleybol: Kılıç Silifke İdmanyurdu'nda hedef 1. lig

Mersin'in Voleybol Erkekler 2. Ligindeki tek takımı olan Kılıç Silifke İdmanyurdu, grubunu şampiyon olarak tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. lig 4. Grupta mücadele eden ve 1. Lig yolunda playoff maçlarını garantileyen "Filenin Yörükleri" Kılıç Silifke İdman Yurdu, Konya temsilcisi Konya Büyükşehir Belediyespor'u 25-15, 25-16, 25-16 setlerle 3-0 yenerek 34 puanla grup şampiyonu oldu.

Silifke Spor Salonunda taraftarlarının da desteği ile Konya Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 net skorla geçen Kılıç Silifke İdman Yurdu'nda yönetim, teknik heyet, sporcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Teknik heyeti ve sporcuları tebrik eden Kılıç Silifke İdman Yurdu Başkanı Gürhan Dölek, "Ligde şampiyon olmak gibi hedefimiz vardı ve bugünde şampiyon olduk. Çok sevinçli ve mutluyum. Teknik heyetimizi ve sporcularımı kutluyorum. İnşallah play off maçlarında da başarılı olup Voleybol 1. Ligine çıkarız. Takımımıza maddi manevi destek veren herkese ve bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bu arada, 2021-2022 Voleybol Sezonu 2. Lig Erkekler Yarı Final ve Final müsabaka tarihleri belli oldu. Yarı final müsabakaları Konya ve Sivas'ta oynanacak. Final müsabakalarının oynanacağı şehir ya da şehirlerin TVF tarafından daha sonra duyurulacağı açıklandı. Yarı final maçları 27-28 Şubat-1 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak. Final maçları ise 5-6-7 Mart 2022 tarihlerinde yapılacak.

Kılıç Silifke İdman Yurdu'nun yarı finaldeki rakipleri de belli oldu. Statüye göre Kılıç Silifke İdman Yurdu, 5. Grup birincisi Osmaniye İstiklal Ortaokulu, 1. Grup ikincisi Okyanus Koleji ve 8. Grup ikincisi 1955 Batman Belediyespor takımları ile mücadele edecek. - MERSİN