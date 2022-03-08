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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Polonya'nın Developres Rzeszow takımına 3-2 mağlup oldu.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Polonya'nın Developres Rzeszow takımına 3-2 mağlup oldu.

RCWS Podpromie Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi takım, 13-25, 29-27, 19-25, 29-27 ve 15-13'lük setlerle kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 16 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

VakıfBank, turu geçmesi halinde yarı finalde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Şampiyonlar Ligi, voleybol, Polonya, Spor, Haberler

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