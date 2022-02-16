Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
AA, Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Salon: Dukla LiberecHakemler: Sanja Miklosic??????? (Slovenya), Ricardo Ferreira (Portekiz)Dukla: Sulcova, Blazkova, Dubianska, Nova, Necasova, Kvapilova (Kolarova, Dostalova, Kojdova, Kohoutova)Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, İrem Çor, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk...
Salon: Dukla Liberec
Hakemler: Sanja Miklosic??????? (Slovenya), Ricardo Ferreira (Portekiz)
Dukla: Sulcova, Blazkova, Dubianska, Nova, Necasova, Kvapilova (Kolarova, Dostalova, Kojdova, Kohoutova)
Türk Hava Yolları : Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, İrem Çor, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Ada Germen, Carlini, Kingdon Rishel)
Setler: 25-23, 25-16, 16-25, 23-25, 10-15
Süre: 113 dakika (23, 22, 26, 27, 15)
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Çekya temsilcisi Dukla'yı 3-2 yendi.
Türk ekibi, 6. maçında 3. galibiyetini alarak grubunu 3. sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor