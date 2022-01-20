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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor

Salon: Vakıfbank Spor SarayıHakemleri: Evgeny Makshanov (Rusya), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)VakıfBank: Buket Gülübay, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Meryem Boz, Bartsch-Hackley, Ogbogu (Aylin Acar, Selin Adalı)Salon: Jantunen, Andrikopolou, Kosonen, Nyman, Virtanen, Becheva (Laaksonen,...

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemleri: Evgeny Makshanov (Rusya), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

VakıfBank: Buket Gülübay, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Meryem Boz, Bartsch-Hackley, Ogbogu (Aylin Acar, Selin Adalı)

Salon: Jantunen, Andrikopolou, Kosonen, Nyman, Virtanen, Becheva (Laaksonen, Kuusela, Makınen)

Setler: 25-9, 25-21, 25-20

Süre: 64 dakika (17, 23, 24)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Finlandiya'nın Salo ekibini 3-0 yendi.

VakıfBank grupta 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.

AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi, Vakıflar Bankası, Azerbaycan, Rusya, Spor, Haber

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