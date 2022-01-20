Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
Salon: Vakıfbank Spor SarayıHakemleri: Evgeny Makshanov (Rusya), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)VakıfBank: Buket Gülübay, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Meryem Boz, Bartsch-Hackley, Ogbogu (Aylin Acar, Selin Adalı)Salon: Jantunen, Andrikopolou, Kosonen, Nyman, Virtanen, Becheva (Laaksonen,...
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemleri: Evgeny Makshanov (Rusya), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)
VakıfBank: Buket Gülübay, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Meryem Boz, Bartsch-Hackley, Ogbogu (Aylin Acar, Selin Adalı)
Salon: Jantunen, Andrikopolou, Kosonen, Nyman, Virtanen, Becheva (Laaksonen, Kuusela, Makınen)
Setler: 25-9, 25-21, 25-20
Süre: 64 dakika (17, 23, 24)
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Finlandiya'nın Salo ekibini 3-0 yendi.
VakıfBank grupta 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.