Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında konuk olduğu Fransa'nın Beziers Volley ekibini 3-0 yendi.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında konuk olduğu Fransa'nın Beziers Volley ekibini 3-0 yendi.
Narbonne Arena'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Opet, 26-24, 25-15 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, grupta 3'te 3 yaparken Beziers Volley ise ikinci yenilgisini yaşadı.
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AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri