Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Salon: TVF Burhan Felek VestelHakemler: Mykhaylo Medvic (Ukrayna), Roy Bensimon (İsrail)Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Dixon, Carlini (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Mehtap Öztunalı, İrem Çor)Dukla: Skrypak, Kojdova, Kohoutova, Kvapilova, Nova, Necasova...
Salon: TVF Burhan Felek Vestel
Hakemler: Mykhaylo Medvic (Ukrayna), Roy Bensimon (İsrail)
Türk Hava Yolları : Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Dixon, Carlini ( Berin Yıldırım, Polen Ünver, Mehtap Öztunalı, İrem Çor)
Dukla: Skrypak, Kojdova, Kohoutova, Kvapilova, Nova, Necasova (Kolarova, Blazkova, Sotkovska, Sulcova, Bartosova)
Setler: 25-18, 25-15, 25-22
Süre: 72 dakika (22, 24, 26)
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Türk Hava Yolları, Çekya'nın Dukla takımını 3-0 mağlup etti.
AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri
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