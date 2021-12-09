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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında VakıfBank, deplasmanda Finlandiya'nın LP Salo takımını 3-0 yendi.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında VakıfBank, deplasmanda Finlandiya'nın LP Salo takımını 3-0 yendi.

Salo Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip VakıfBank, 25-14, 25-11 ve 25-17'lik setlerle zorlanmadan 3-0 kazandı.

Bu sonuçla Türk temsilcisi, grubunda 2'de 2 yaptı. LP Salo ise henüz galibiyetle tanışamadı.

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AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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