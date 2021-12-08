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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Bulgaristan'ın Maritza takımını 3-1 yendi.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Bulgaristan'ın Maritza takımını 3-1 yendi.

Filibe kentindeki Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Opet, 25-14, 20-25, 25-23 ve 25-15'lik setlerle 3-1 kazandı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, grubunda 2'de 2 yaparken, Maritza ise iki maç sonrası henüz galibiyet elde edemedi.

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AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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