Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Salon: Burhan FelekHakemler: Olivier Guillet (Fransa), Igor Schimpl (Slovakya)Türk Hava Yolları: Carlini, Aslı Kalaç, Van Ryk, Dixon, Kingdon, Rabadzhieva (Şeyma Ercan, Berin Yıldırım, Polen Ünver, Bahar Toksoy, İrem Cor)Dinamo Moskova: Romanova, Goncharova, Enina, Fetisova, Krotkova,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Olivier Guillet ( Fransa ), Igor Schimpl ( Slovakya )

Türk Hava Yolları : Carlini, Aslı Kalaç, Van Ryk, Dixon, Kingdon, Rabadzhieva (Şeyma Ercan, Berin Yıldırım, Polen Ünver, Bahar Toksoy, İrem Cor)

Dinamo Moskova: Romanova, Goncharova, Enina, Fetisova, Krotkova, Vasileva (Pipunyrova, Anufrienko, Bibina, Begic)

Setler: 23-25, 25-16, 17-25, 25-19, 9-15

Süre: 115 dakika (27, 26, 22, 25, 15)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Türk Hava Yolları, Rusya'nın Dinamo Moskova ekibine 3-2 mağlup oldu.

Almanya'da kara gece! Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda etti

Almanya'da kara gece! Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda etti

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title