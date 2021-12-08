Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
Salon: Burhan FelekHakemler: Olivier Guillet (Fransa), Igor Schimpl (Slovakya)Türk Hava Yolları: Carlini, Aslı Kalaç, Van Ryk, Dixon, Kingdon, Rabadzhieva (Şeyma Ercan, Berin Yıldırım, Polen Ünver, Bahar Toksoy, İrem Cor)Dinamo Moskova: Romanova, Goncharova, Enina, Fetisova, Krotkova,...
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Olivier Guillet ( Fransa ), Igor Schimpl ( Slovakya )
Türk Hava Yolları : Carlini, Aslı Kalaç, Van Ryk, Dixon, Kingdon, Rabadzhieva (Şeyma Ercan, Berin Yıldırım, Polen Ünver, Bahar Toksoy, İrem Cor)
Dinamo Moskova: Romanova, Goncharova, Enina, Fetisova, Krotkova, Vasileva (Pipunyrova, Anufrienko, Bibina, Begic)
Setler: 23-25, 25-16, 17-25, 25-19, 9-15
Süre: 115 dakika (27, 26, 22, 25, 15)
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Türk Hava Yolları, Rusya'nın Dinamo Moskova ekibine 3-2 mağlup oldu.
AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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