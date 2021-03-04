Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

04.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:34
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Vladimir Oleynik (Rusya)VakıfBank: Ognjenovic, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Ayça Aykaç, Gizem Örge, Gözde Yılmaz, Kübra Akman, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Melis...

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Vladimir Oleynik (Rusya)

VakıfBank: Ognjenovic, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Ayça Aykaç, Gizem Örge, Gözde Yılmaz, Kübra Akman, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Melis Gürkaynak)

Grupa Azoty Chemik: Kowalewska, Strantzali, Kakolewska, Brakocevic Canzian, Grajber, Baijens (Maj-Erwardt, Zurawska, Baldyga, Lukasik, Medrzyk, Kubacka)

Setler: 25-21, 25-13, 25-13

Süre: 71 dakika (26, 23, 22)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibini 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

VakıfBank, çekişmeli geçen ilk sette Haak'ın sayılarıyla etkili oldu. Son bölümlerde oyunu kontrol altına alan sarı-siyahlılar, 25-21 galip gelerek 1-0 öne geçti.

Etkili hücum performansıyla rakibine üstünlük kuran ev sahibi ekip, ikinci seti 25-13 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

İki set aldıktan sonra tur atlamayı garantileyen VakıfBank, üçüncü sette de rahat bir oyun sergiledi. Bu seti de 25-13'lük skorla hanesine yazdıran sarı-siyahlılar, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan VakıfBank, adını yarı finale yazdırdı.

Turnuvada üst üste 9. kez yarı finale kalan VakıfBank'ın rakibi, Eczacıbaşı VitrA ile İtalya ekibi Unet e-work Busto Arsizio arasındaki eşleşmede tur atlayan taraf olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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