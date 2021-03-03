Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

03.03.2021 23:41 | Son Güncelleme: 03.03.2021 23:44
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: Igor GorgonzolaHakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Stanislava Simic (Sırbistan)Igor Gorgonzola: Hancock, Bosetti, Chirichella, Smarzek, Herbots, Washington (Sansonna, Populini, Napodano, Zanette, Battistoni, Bonifacio, Daalderop)Fenerbahçe Opet: Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir...

Salon: Igor Gorgonzola

Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Stanislava Simic (Sırbistan)

Igor Gorgonzola: Hancock, Bosetti, Chirichella, Smarzek, Herbots, Washington (Sansonna, Populini, Napodano, Zanette, Battistoni, Bonifacio, Daalderop)

Fenerbahçe Opet: Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Robinson (Melis Yılmaz, Busa, Lila Şengün, İpar Ozay Kurt, Ceren Kestirengöz)

Setler: 25-16, 25-18, 16-25, 25-11

Süre: 92 dakika (25, 24, 21, 22)

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'ya 3-1 mağlup oldu.

Rakibine İstanbul'da da 3-1 yenilen Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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