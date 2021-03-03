Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
Salon: Igor GorgonzolaHakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Stanislava Simic (Sırbistan)Igor Gorgonzola: Hancock, Bosetti, Chirichella, Smarzek, Herbots, Washington (Sansonna, Populini, Napodano, Zanette, Battistoni, Bonifacio, Daalderop)Fenerbahçe Opet: Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir...
Salon: Igor Gorgonzola
Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Stanislava Simic (Sırbistan)
Igor Gorgonzola: Hancock, Bosetti, Chirichella, Smarzek, Herbots, Washington (Sansonna, Populini, Napodano, Zanette, Battistoni, Bonifacio, Daalderop)
Fenerbahçe Opet: Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Robinson (Melis Yılmaz, Busa, Lila Şengün, İpar Ozay Kurt, Ceren Kestirengöz)
Setler: 25-16, 25-18, 16-25, 25-11
Süre: 92 dakika (25, 24, 21, 22)
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'ya 3-1 mağlup oldu.
Rakibine İstanbul'da da 3-1 yenilen Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan