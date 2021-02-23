Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

23.02.2021 19:23 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:26
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Mykhaylo Medvid (Ukrayna), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Nur Dicle Babat, Vargas Abreu (Melis Yılmaz, Lila, Busa, Bahar Toksoy Guidetti, Ceren, Beliz)Igor Gorgonzola: Hancock,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Mykhaylo Medvid (Ukrayna), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Nur Dicle Babat, Vargas Abreu (Melis Yılmaz, Lila, Busa, Bahar Toksoy Guidetti, Ceren, Beliz)

Igor Gorgonzola: Hancock, Bosetti, Chirichella, Smarzek-Godek, Herbots, Washington (Sansonna, Daalderop, Zanette, Bonifacio)

Setler: 25-19, 12-25, 19-25, 25-27

Süre: 104 dakika (25, 23, 26, 30)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibine 3-1 mağlup oldu.

Dengeli başlayan maçın 3-3 berabere geçilen bölümünden sonra etkili hücumlarıyla üst üste sayılar kazanan Fenerbahçe Opet, 9-5 öne geçti. Karşılıklı elde edilen sayılarla çekişmenin sürdüğü oyunda rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, ilk seti 25-19 hanesine yazdırdı.

İkinci sete iyi başlayan İtalyan ekibi, rakibinin blokları geçmekte zorlandığı ve savunmada hatalar yaptığı bölümde 7-3'lük skorla üstünlük kurdu. Mola dönüşünde de skor üretmekte zorlanan sarı-lacivertli ekip, 7 sayı geriye düştü: 3-10.

Hücumda organize olamayan ve oyundan düşen rakibi karşısında Bosetti, Hancock ve Smarzek-Godek ile sayılar bulan Igor Gorgonzola, seti 25-12 alarak maça yeniden ortak oldu: 1-1.

Üçüncü sette 6-6 berabere geçilen bölümün ardından üç sayılık fark (11-8) yakalayan ancak bu avantajını koruyamayan Fenerbahçe Opet, 16-13 geriye düştü. Farkı altı sayıya kadar çıkaran konuk takım, seti 25-19 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü sete dört sayılık bir seriyle hızlı bir başlangıç yapan sarı-lacivertli ekip, heyecanlı rallilere sahne olan bu bölümde rakibinin beraberliği yakalamasına engel olamadı: 17-17. Yine öne geçen ev sahibi ekibi 22 ve 24. sayılarda bir kez daha yakalayan İtalyan temsilcisi, son dakikaları büyük heyecana sahne olan seti 27-25, maçı da 3-1 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı 3 Martta İtalya'nın Novara şehrindeki Pala Igor Gorgonzola'da oynanacak.

Bu arada mücadeleyi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da tribünden izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Celal Adan Özlem Zengin Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Zeki Müren Prens Harry İrem Derici Meghan Markle
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Mart İntihar Göztepe Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 19:35:08. #1.15#
title