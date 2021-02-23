Fenerbahçe Opet -Igor Gorgonzola Novara 1-3
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Fenerbahçe Opet -Igor Gorgonzola Novara 1-3

23.02.2021 19:17 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:24
Fenerbahçe Opet -Igor Gorgonzola Novara 1-3

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı konuk etti.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı konuk etti. Sarı lacivertliler, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı. Mücadelenin setleri 25-19, 12-25, 19-25, 25-27 sonuçlandı. Karşılaşmanın rövanşı 3 Mart Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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