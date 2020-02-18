18.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:04

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Mykhaylo Medvid (Ukrayna)

Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Beliz Başkır, Vargas (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Dicle Babat, Sıla Çalışkan, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt)

LP Salo: Mansikkaviita, Peit, Haatainen, Pilepic, Ennok, Czakan (Rautiainen, Mehtola, Ternava, Piesanen, Laaksonen)

Setler: 25-17, 25-12, 25-14

Süre: 61 dakika (21, 21, 19)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe Opet sahasında Finlandiya ekibi LP Salo'yu 3-0 yendi.

Fenerbahçe Opet, grubunu 4 galibiyet ve 2 yenilgi ile ikinci sırada tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Kaynak: AA