Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

27.11.2019 22:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:42

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında konuk olduğu Slovenya'nın Nova KBM Branik ekibini 3-0 yendi.

Maribor kentindeki Ljudski Vrt Spor Salonu'nda oynanan mücadelede VakıfBank, 25-13, 25-17 ve 25-14'lük setlerle 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla VakıfBank, ilk galibiyetini aldı. Slovenya temsilcisi ise ikinci maçından da mağlup ayrıldı.

Kaynak: AA