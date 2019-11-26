Haberler » Spor » Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Spor

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında konuk olduğu Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu 3-0 yendi.

26.11.2019 21:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:44
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Eczacıbaşı VitrA Kadın Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında konuk olduğu temsilcisi LP Salo'yu 3-0 yendi.

Finlandiya'nın Salo kentiyle aynı adı taşıyan salonunda oynanan karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, 25-22, 25-10 ve 25-14'lük setlerle 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, grupta ikide iki yaptı. LP Salo ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.