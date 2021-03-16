Voleybol: Kadınlar CEV Kupası finali
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Voleybol: Kadınlar CEV Kupası finali

16.03.2021 21:37 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:42
Voleybol: Kadınlar CEV Kupası finali

Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda İtalya'nın Saugella Monza takımına 3-0 mağlup oldu.

Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda İtalya'nın Saugella Monza takımına 3-0 mağlup oldu.

Di Monza Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 25-23, 25-15 ve 25-16'lık setlerle kazandı.

Kupayı kazanacak takım, 23 Mart Salı günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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