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Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

AA, Fatih Erel - Spor
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Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın yarı final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Romanya'nın CSM Volei Alba takımı 3-0 yendi.

İSTANBUL (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın yarı final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Romanya'nın CSM Volei Alba takımı 3-0 yendi.

Targu Mureş şehrindeki Sporturilor Spor Salonu'ndaki karşılaşmada setleri 21-25, 22-25, 19-25 alan Eczacıbaşı Dynavit, İstanbul'daki ikinci maç öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Maçın rövanşı, 1 Mart'ta İstanbul'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.

AA / Fatih Erel - Spor

voleybol, İstanbul, Romanya, Spor, Haberler

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