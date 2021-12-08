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Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Kadınlar CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Slovenya'nın Calcit takımını 3-0 yendi.

Kadınlar CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Slovenya'nın Calcit takımını 3-0 yendi.

Dvorana Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Eczacıbaşı Dynavit, 25-23, 25-17 ve 25-15'lik setlerle rakibini 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj sağladı.

İki takım arasındaki ikinci karşılaşma, 16 Aralık Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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